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برشلونة يتراجع وكبار أوروبا يتنافسون على ضم موهبة النرويج
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
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الفجر الرياضي
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دخل عدد من الاندية الأوروبية في منافسة شرسة للحصول على خدمات مهاجم فريق ريد بول سالزبورج الدولي النرويجي , إيرلينج هالاند , خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .
وذكرت للمعلومات الواردة من شبكة ” El Desmarque ” الإسبانية , فإن برشلونة قرر الإنسحاب من سباق التعاقد مع هالاند , بسبب رغبة العديد من الأندية بضمه .
وأضافت الشبكة أن الصراع على التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً جعل برشلونة ينسحب من الصفقة , حيث أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد ودورتموند ويوفنتوس ولايبزيغ يرغبون بضمه .
وسجل اللاعب هذا الموسم 28 هدفًا في 22 مباراة , الأمر الذي جعله محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية , ويعد مانشستر يونايتد الأقرب للحصول على خدماته .
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