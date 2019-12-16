برشلونة يتراجع وكبار أوروبا يتنافسون على ضم موهبة النرويج

دخل عدد من الاندية الأوروبية في منافسة شرسة للحصول على خدمات مهاجم فريق ريد بول سالزبورج الدولي النرويجي , إيرلينج هالاند , خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .

وذكرت للمعلومات الواردة من شبكة ” El Desmarque ” الإسبانية , فإن برشلونة قرر الإنسحاب من سباق التعاقد مع هالاند , بسبب رغبة العديد من الأندية بضمه .

وأضافت الشبكة أن الصراع على التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً جعل برشلونة ينسحب من الصفقة , حيث أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد ودورتموند ويوفنتوس ولايبزيغ يرغبون بضمه .

وسجل اللاعب هذا الموسم 28 هدفًا في 22 مباراة , الأمر الذي جعله محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية , ويعد مانشستر يونايتد الأقرب للحصول على خدماته .