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شاهد.. العثور على جثة فنانة شهيرة داخل شقتها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:50 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد شهور من تعرضها لحالة تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصابتها بحالة اكتئاب دخلت على إثرها المستشفى، عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية، على الفنانة الشابة كو هارا البالغة من العمر 28 عامًا، جثة هامدة داخل شقتها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الشرطة قولها، إن مغنية سابقة في فريق نسائي لموسيقى البوب الكوري، عثر عليها ميتة، أمس الأحد.

وأضافت الوكالة إن جثة كو هارا (28 عاما) اكتشفت في منزلها جنوبي سول.

وكانت كو والمعروفة باسم هارا في مناطق أخرى من آسيا، قد انتقدت بشدة التنمر على الإنترنت، وفق ما ذكرت "رويترز".

وفي يونيو، بعد شهر من العثور عليها فاقدة الوعي في منزلها ونقلها للمستشفى، قالت كو إن من الصعب التغلب على الاكتئاب، وطلبت تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.


وبدأت كو العمل في فريق "كارا" المكون من خمس فتيات في عام 2008، وكان من أوائل الفرق النسائية التي ساعدت في شهرة موسيقى البوب الكورية والتي أصبح لها الكثير من المعجبين في اليابان والصين ودول أخرى.

وبعد انتهاء عقدها مع وكالة كورية جنوبية لإدارة أعمالها بدأت الغناء منفردة في اليابان وأقامت حفلا هناك هذا الشهر.

جدير بالذكر أن نجمة بوب أخرى هي سولي وهي من أعضاء فريق "إف أكس" النسائي وصديقة مقربة من كو، وكانت تحدثت أيضا عن التنمر على الإنترنت، عثر عليها ميتة في منزلها في أكتوبر.
شاهد.. العثور على جثة فنانة شهيرة داخل شقتها
شاهد.. العثور على جثة فنانة شهيرة داخل شقتها
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فاقدة

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