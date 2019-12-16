أسماء أبو اليزيد تغازل جمهورها على إنستجرام

نشرت الفنانة اسماء ابو اليزيد صوره جديده لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "أبو اليزيد" في الصورة وهي ترتدي فستان رمادي مفتوح ووضعت المكياج مما أظهر جمالها وقامت برفع شعرها إلى أعلى.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التعليقات "منورة يا فنانة وتعليق إخر القمر .