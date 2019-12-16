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أسماء أبو اليزيد تغازل جمهورها على إنستجرام
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:57 ص
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بسنت أشرف
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نشرت الفنانة اسماء ابو اليزيد صوره جديده لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "أبو اليزيد" في الصورة وهي ترتدي فستان رمادي مفتوح ووضعت المكياج مما أظهر جمالها وقامت برفع شعرها إلى أعلى.
وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التعليقات "منورة يا فنانة وتعليق إخر القمر .
وتقوم أسماء أبو اليزيد، حاليًا بتصوير مسلسل "الأنسة فرح" مع الفنانة رانيا يوسف، والفنان محمد الكيلاني، والفنان أحمد مجدي.
وحصلت موخرأ الفنانة أسماء أبو اليزيد على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر، وكانت إطلالتها في المهرجان رقيقة ولم تتكلف.
وظهرت "أبو اليزيد" في الصورة وهي ترتدي فستان رمادي مفتوح ووضعت المكياج مما أظهر جمالها وقامت برفع شعرها إلى أعلى.
وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التعليقات "منورة يا فنانة وتعليق إخر القمر .
وتقوم أسماء أبو اليزيد، حاليًا بتصوير مسلسل "الأنسة فرح" مع الفنانة رانيا يوسف، والفنان محمد الكيلاني، والفنان أحمد مجدي.
وحصلت موخرأ الفنانة أسماء أبو اليزيد على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر، وكانت إطلالتها في المهرجان رقيقة ولم تتكلف.
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