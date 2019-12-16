طلائع الجيش ضد الزمالك.. طارق يحيى مُتخصص هزائم أمام الأبيض

يترقب عشاق الكرة المصرية، إشارة دقات الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، لمشاهدة مباراة نارية تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.





مباراة الزمالك والجيش، لن تقتصر سخو

نتها داخل أرضية الملعب فقط، ولكنها ستمتد خارج الخطوط، حيث سيكون لدى كل فريق هدف يسعى لتحقيقه وهو ما سيظهر على الأجهزة الفنية سواء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أو طارق يحيى المدير الفني للجيش.





ويسعى كارتيرون لمواصلة نتائجه المميزة مع الفريق الأبيض من توليه المسئولية الفنية خلفًا للمقال الصربي ميتشو المدرب السابق، فيما يطمح يحيى لتحقيق أول فوز لفريقه حيث لم يفز ولا مباراة منذ بداية الموسم الجاري.





موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري



ويستضيف ملعب الجيش بالسويس مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، والمُحدد لها في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.