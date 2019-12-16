هذا ما قاله تامر حسني.. بعد تهنئة شريف منير

قال الفنان تامر حسني، أنه تفاجئ بعدم تهنئة الفنانين بجيلة بعد حصولة على جائزة "جينيس" كأكثر فنان مؤثر في الشباب، مشيراً بأن هناك بعض الفنانين التي هننئة.





















وأضاف حسني، خلال لقائة في برنامج "واحد من الناس" مع الأعلامي عمرو الليثى، بأنه كان سعيد بلفتة الذي قدمها له الفنان شريف منير، من خلال فيديو خاص له لكي يهنئ بحصوله على موسوعة جينيس.









يشار إلي أن الفنان تامر حسني،يستعد لقضاء الكريسماس مع جمهوره المصري وذلك في"الدوسيت" يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري.



ويقدم حسني، في الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه الجديدة وأبرزها أغنيته الجديدة "حلو المكان" والذي سيتم طرحها خلال أيام قليلة.