"بجيب مفتوح".. نادية الجندي تسترجع ذكرياتها بـ"صورة"

استرجعت الفنانة نادية الجندى، ذكريات لها في فترة التسعنيات، من إحدى أفلامها مع المنتج محمد مختار.









ونشرت الفنانة نادية الجندى، صورة لها على البحر وهي ترتدي ملابس مثيرة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".









وتفاعل العديد من قبل الجمهور على صورة الفنانة نادية الجندى، معبرين عن مدي إعجابهم بإطلالتها الجذابة.







جدير بالذكر أن نادية الجندي كانت قد تغيبت عن الشاشة منذ عام 2015، وكانت أخر أعمالها الدرامية بعنوان مسلسل "أسرار"، وحقق نجاحَا كبيرا، أما عن السينما، فقد أعلن المنتج محمد مختار عن نيته في أن يعيد نادية الجندي إلى السينما، بفيلم مخابراتي جديد ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن