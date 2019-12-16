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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري| مشاهدة مباراة الزمالك والجيش بث مباشر zamalek live

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف ستاد الجيش بالسويس اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، مباراة فريق الزمالك ضد فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.


يخوض الزمالك مباراة اليوم وفي جعبته 13 نقطة جمعها من 6 مباريات، حيث حقق 4 انتصارات، وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري، بينما يمتلك طلائع الجيش 4 نقاط فقط من 6 مباريات، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين ولم يحقق أي انتصار بالبطولة حتي الآن.


موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم:

تقام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم الاثنين 16 / 12 / 2019، على ستاد الجيش بالسويس، حيث تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"..ويدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه - يوسف البساطي و محمد عزازي، وعلي طلبة حكما رابعا.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش:

تذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز اليوم الاثنين، عبر قناة أون سبورت ا لفضائية على التردد الفضائي 19853 – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 6 / 5، كما تنقل المباراة على قناة تايم سبورت "فضائيًا" على تردد 11449 – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 6 /5، كما تذاع المباراة على البث الفضائي للقناة على التليفزيون المصري.


ويمكنكم متابعة بث مباشر kora star لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بدون تقطيع عبر موقعنا "الفجر الرياضي" حيث نوفر روابط بث مباشر تناسب جميع السرعات لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباريات الدوري المصري والدوريات الأوروبية والبطولات العالمية على رابط youtube.
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