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محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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اجتمع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأحد، بديوان عام المحافظة بأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعلى رأسهم هشام عبد الواحد رئيس اللجنة واللواء رضا اسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

واستعرض رئيس هيئة الطرق والكبارى بالبحر الأحمر مشروعات الطرق الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وأعمال الحماية من السيول.

وأشار رئيس المقاولين العرب بالبحر الأحمر، إلى ماتم من أعمال بميناء صيد شلاتين وأبو رماد ونسبة الانجاز بهم.

كما استعرض رئيس جهاز التعمير بالمحافظة ملخص عن الطرق التي تم تنفيذها عن طريق الجهاز.

ومن جانبه أوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن محافظة البحر الأحمر تمر بطفرة حقيقية بإنشاء وتطوير الطرق، حضر اللقاء اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام، العميد تامر سمير السكرتير المساعد، اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، مدير ميناء الغردقة البحرى، وأعضاء مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)
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محافظ البحر الأحمر

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