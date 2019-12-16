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محمد أنور في "قوت قلوب".. تعرف على التفاصيل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد الفنان محمد أنور،  لمسلسىه القادم "قوت القلوب" ويجسد شخصية ابن الفنانة ماجدة زكي وبدأ تصوير مشاهده الأولى منذ أسبوع وجمعت بينه وبين بطلة العمل، ويدخل في العديد من الصراعات مع خالد زكي.


ويشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب"، بجانب ماجدة زكى، ورانيا فريد شوقي كل من الفنانين خالد زكي، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، وآخرون، محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة. ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

ومن ناحية أخرى يستعد محمد أنور لمسلسل جديد من بطولته يحمل عنوان "إسعاف يونس"، والعمل قائم على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف على مدار الحلقات حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلف، وحلقات العمل لن تزيد على 10 حلقات، وسيتم تقديمه على أكثر من موسم للمخرج معتز التونى ومن المقرر أن ينطلق تصويره نهاية الشهر الجارى.
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محمد انور

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