ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم



انتهت مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري الإيطالي بعدما تعادل فريق إنتر ميلان مع نظيره فيورنتيا بهدف لهدف وكان النيراتزورى قد تقدم بهدف عن طريق فاليرو بينما تعادل فيورنتينا فى الدقيقة الأخيرة عن طريق دوسان فا

لهوفيتش.





ببننا فاز اليوم فريق يوفنتوس على نظيره أودينيزي بثلاث اهداف لهدف سجلهم مل من كريستيانو رونالدو هدفين واللاعب بونوتشي هدف.





ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة اليوم.