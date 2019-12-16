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ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
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بوابة الفجر
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انتهت مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري الإيطالي بعدما تعادل فريق إنتر ميلان مع نظيره فيورنتيا بهدف لهدف وكان النيراتزورى قد تقدم بهدف عن طريق فاليرو بينما تعادل فيورنتينا فى الدقيقة الأخيرة عن طريق دوسان فالهوفيتش.


ببننا فاز اليوم فريق يوفنتوس على نظيره أودينيزي بثلاث اهداف لهدف سجلهم مل من كريستيانو رونالدو هدفين واللاعب بونوتشي هدف.


ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة اليوم.


إنتر ميلان 41 نقطة

يوفنتوس 39 نقطة

لاتسيو 33 نقطة

روما 32 نقطة

كالياري 29 نقطة

اتلانتا 28 نقطة

بارما 24 نقطة

نابولي 21 نقطة

تورينو 21 نقطة

ميلان 21 نقطة

بولونيا 19 نقطة

هيلاس فيرونا 19 نقطة

فيورنتينا 17 نقطة

ليتشي 16 نقطة

سامبدوريا 15 نقطة

أودينيزي 15 نقطة

بريشيا 13 نقطة

جنوا 11 نقطة

سبال 1907 9 نقاط
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