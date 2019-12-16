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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
عبدالقادر عرابي
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فقد نادي ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإسباني اليوم، بتعادل بهدف في كل شبكة أمام مضيفه فالنسيا، في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني بملعب ميتسايا.


ورفض نادي ريال مدريد هدية برشلونة بالحصول على الصدارة، بعد أن تعادل برشلونة يوم أمس السبت بملعب أنويتا، في نفس الجولة.


المباراة القادمة لريال مدريد

وسيتواجه الفريقان معاً في مباراة مرتقبة يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك بملعب كامب نو.


موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض

وستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بملعب كامب نو في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا.


وكان المباراة مقررة في 26 أكتوبر الماضي، لكن حدوث اضطرابات سياسية في إقليم كتالونيا، أجبر الإتحاد الإسباني ورابطة أندية الدوري لتأجيل المباراة.


وبنتائج هذه المرحلة، يبقى ترتيب القطبين الكبيرين في موقعهما في صدارة الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد، لكن فارق الأهداف يميل لصالح برشلونة.


وأدت لتلك النتائج لإستمرار الصراع بين العملاقين، مما ينذر بصراع كبير وتنافسية عالية في الكلاسيكو المرتقب.
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