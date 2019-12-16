سالي عبدالسلام لعمرو دياب: شرف ليا إني أقدمك في حفل موسم الرياض

تحرص الإعلامية سالى عبد السلام على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سالى عبد السلام عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها تجمعها مع المطرب عمرو دياب أثناء حفل موسم الرياض.



وعلقت سالى على المنشور الخاص بها قائلة"شرف ليا انى اقدمك فى حفلة من اقوى حفلات موسم الرياض.. جمهورها يجنن

شكراً هيئة الترفيه و معالى المستشار و بنش مارك كلها واحد واحد والله على رأسهم عمو ذكى ربى يسعدك على الفرصة الحلوة".



وتابعت سالى "ازاى روحكم حلوة ومتعاونين وسهلتوا كل حاجة كدة من اول ما جيت لحد الستيچ شكراً والله وعلى رأسى أهل الرياض".





يشار إلى أن سالى عبد السلام ولدت في أكتوبر 1985، وهي من مواليد برج العقرب، وحصلت على بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من أكاديمية السادات، وفقا لسيرتها الذاتية المرفقة في موقع "راديو 9090".