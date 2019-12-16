شاهد.. محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاده برفقة زوجته



يحرص الفنان محمود حجازي على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمود حجازي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو وهو يطفيء الشمع بمناسبة عيد ميلاده برفقة زوجته اسما شريف منير، وعلق على الفيديو "30 شمعة ل حجازي".





يذكر أن آخر أعماله الدرامية محمود حجازي كانت "أبو العروسة" الذي شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي.



وشارك حجازي فى حكاية "ما تيجى يا مليجى" من مسلسل "نصيبك وقسمتك" الجزء الثالث، والحكاية من بطولة الفنان محمد الشرنوبى ومحمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينجرى وأحمد عبد العاطى.

