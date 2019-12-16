تصريح ناري من رئيس الزمالك على تعاقد الأهلي مع كهربا





وتابع في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم "انتقال كهربا للأهلي لا علاقة له بالرياضة لانه على ذمة نادي الزمالك".





وأكمل " كهربا كان عقده في البرتغال ٥٠ ألف دولار وهو ما يؤكد أن الصفقة كان مدبر لها من البداية مع النادي البرتغالي".





وتابع "حسام غالي صديق أحمد وأمير مرتضى وفي قمة تألقه لم نفاوضه من قبل احتراما لتعاقده مع الأهلي".





وأكمل" لا ننسى ما فعله الأهلي مع أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق من قبل والاجتماع معه قبل مباراة القمة منذ موسمين".

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كهربا حصل على ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه من وراء احترافه في اتحاد جدة السعودي.