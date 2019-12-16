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شاهد..الفنانة السورية نسرين طافش في أحدث إطلالتها الجديدة عبر"إنستجرام"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة نسرين طافش، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

ونشرت الفنانة السورية، صورة لها عبر حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .

وظهرت "طافش"، مرتدية فستان نبيتى، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركتها تنسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط ومبهج .

وعلقت "طافش" على الصورة :" تصبحون على خير يا عشاق" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات من جمهورها .

فيلم "نادي الرجال السرى":

يذكر أن الفنانة السورية، شاركت فى بطولة فيلم " نادى الرجال السرى"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، بيومى فؤاد، أيمن وتار،اخراج خالد الحلفاوى، تأليف أيمن وتار .

اخر اعمال الفنانة نسرين طافش فى المسلسلات الدرامية:

شاركت الفنانة السورية،فى بطولة مسلسل" ختم النمر" وشارك أيضا عدد من نجوم الفن، فى بطولة هذا المسلسل منهم، أحمد صلاح حسني، مريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، إخراج أحمد سمير فرج،تأليف محمد عبد المعطى .
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