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الدكتور عبدالهادي مصطفى يحصل على الماجستير في جراحة الكلى والمسالك البولية من طب الزقازيق

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
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الدكتور عبدالهادي مصطفى
الدكتور عبدالهادي مصطفى
كريم وزيري
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حصل الدكتور عبدالهادي مصطفى عبدالهادي، الطبيب المتخصص في جراحة المسالك البولية، على درجة الماجستير في الرسالة المقدمة منه، تحت عنوان "سلس البولي الليلي الأولي أحادي الأعراض بين الأطفال في العيادة الخارجية للمسالك البولية".

وقد تكونت لجنتا الإشراف العلمي والحكم والمناقشة، من الدكاترة أساتذة جراحة المسالك البولية بكلية طب الزقازيق، وهم: عبدالرحمن محمود الفيومي، وأشرف محمد سامي شاهين، وحازم محمد الجلالي، ومحمود حجازي شريف، وخالد محمد عبدالوهاب.

وهنأ الدكتور علي إسماعيل درويش مدرس النقد والأدب السياسي بكلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وزميل الجمعية المصرية، الدكتور عبدالهادي مصطفى لحصوله على درجه الماجستير.

وتتوجه "الفجر"، بالتهنئة للدكتور عبدالهادي مصطفى، متمنين له دوام التوفيق والتميز والنجاح.
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