صورة جديدة لهشام ماجد من داخل كواليس عمل "عطل فني"

نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له تجمعه بكواليس فريق عمل مسلسله الجديد "عطل فني" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب "ماجد" على هذه الصورة قائلا: من قلب الكواليس، ادعولنا.







وعلق احد المتابعين عليه قائلا: الف مبروك يا حبايبي، بالتوفيق ومن نجاح لنجاح ب اذن الله.







وفي سياق أخر قدم "ماجد" العديد من الاعمال الفنية منها الفرنجة، كوكب تاني، خلصانة بشياكة، لهفة، الحرب العالمية الثالثة، بنات العم،ورقة شفرة، سمير وشهير وبهير، رجال لا تعرف المستحيل.





وتمتع "ماجد" بموهبة التأليف، فقد كام بتأليف العديد من الاعمال منها زنقة ستات، عقدة الخواجة، بوشكاش، فاصل ونعود، عشان خارجين، بيبو وبشير.