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أمن المغرب يوقف داعشيا كان بصدد القيام بعملية انتحارية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
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بوابة الفجر
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تمكنت القوات الأمنية في المغرب من توقيف إرهابيا من تنظيم "داعش" ، كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية.


وقال المكتب المركزى للأبحاث القضائية بالمغرب، في بيان له، أن التحريات الأمنية أكدت ضلوع المشتبه فيه بالترويج للفكر المتطرف لـ "داعش" بالمؤازاة مع سعيه للحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات.


وأشار البيان الذى نشرته وكالة الأنباء المغربية، إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وكذلك مخطوطات تتعلق بمواد تدخل فى إعداد المتفجرات.

 

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