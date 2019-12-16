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سمير فرج: رئيس تركي جديد في 2022.. وهذا هو المرشح

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:10 ص
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سمير فرج
سمير فرج
هدى عبدالرازق
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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أول صفعة تلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت فوز كرم أوغلو بمنصب عمدة اسطنبول، وأصر على إعادة الانتخابات ولحقت به هزيمة أكبر، متوقعا أنه سيكون هناك رئيس جديد في تركيا في 2022.

وأشار "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كرم أوغلو تعرض لمحاولة اغتيال وفشلت، مؤكدا أن أوغلو لو ظل على قيد الحياة حتى 2022 سيفوز برئاسة تركيا.

وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه تركيا منذ 40 عاما وحتى الآن، هى أن جنوب تركيا به 15 مليون كردي، وشمال سوريا به 2،5 مليون كردي سوري، وكل هدف أردوغان هو منع الاتصال بين أكراد سوريا، وأكراد تركيا.
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب سمير فرج توك شو تركيا أردوغان

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