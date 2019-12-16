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سمير فرج: "أردوغان مستبد ودائما يغير رأيه أمام القوى الكبرى" (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:28 ص
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أردوغان
أردوغان
كساب أحمد
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قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن القوات الأمريكية كانت لديها ما يقرب من 2000 جندي في شمال سوريا، وقامت هذه القوات بدعم الأكراد لمحاربة داعش، ونجحوا بصورة كبيرة في هذا الأمر، وبعد ذلك قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب هذه القوات الأمريكية، مما أدى لرغبة تركيا في احتلال شمال سوريا، لإعداد ما يسمى بالمنطقة الآمنة.

وتابع "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأحد، أن تركيا قامت بهجوم بري على شمال سوريا وسط تنديد دولي، وبعد الضغط على "أردوغان"، قام بإرسال نائبه مايك بينس إلى تركيا الذي نجح في اجبار الرئيس التركي على وقف العملية العسكرية في شمال سوريا، معقبًا: "أردوغان مستبدً، ودائمًا يغير رأيه أمام القوى الكبرى، ما يقدرش يقف أمام الأسد".

ولفت إلى أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا انتهت في الآخر على اعداد دوريات مشتركة مع روسيا، على تأمين شمال سوريا، مشيرَا إلى أن "أردوغان" لديه رغبة الآن في إرسال مليون لاجئ لشمال سوريا لتغير التركيبة الديمغرافية في شمال سوريا الخاصة بالأكراد.
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الكلمات المفتاحية

سوريا توك شو تركيا أردوغان أخبار مصر

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