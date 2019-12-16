سارة نخلة لـ"كايلي" : بطل يابت مش أي كلام (صورة)

تحرص الفنان سارة نخلة على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سارة نخلة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها تجمعها نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء كايلى جينز.



وعلقت سارة على المنشور الخاص بها قائلة "يلا قوليلي بقا إن أنا اللي قلدتك، مع العلم أنا لبسته فى مهرجان القاهرة من شهر وأنتي ولابساه من ساعتين..بس بطل يابت ياكايلي ..بطل مش أي كلام".



يشار إلى أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي يعرض حالياً وتدور أحداثه حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك فى بطولته اياد نصار، وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر،سارة نخلة وآخرون، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، إنتاج شركة "سينرجى"، منتج فنى فتحى اسماعيل.