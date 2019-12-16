ليفربول يُغرد بعيدًا بالصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأحد



حافظ فريق مانشستر سيتي على مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب على فريق أرسنال بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد 15 ديسمبر 2019، على ستاد "الإمار

ات" معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة "البريميرليج" بالموسم الحالي 2019 – 2020.