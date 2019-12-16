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ليفربول يُغرد بعيدًا بالصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأحد
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
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علاء خليف
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حافظ فريق مانشستر سيتي على مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب على فريق أرسنال بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد 15 ديسمبر 2019، على ستاد "الإمارات" معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة "البريميرليج" بالموسم الحالي 2019 – 2020.
أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال:
سجل أهداف فريق مانشستر سيتي في شباك أرسنال كل من، كيفين دي بروين "هدفين" بالدقيقتين 2، 40، بينما سجل رحيم سترلينج هدفًا بالدقيقة 15 من زمن اللقاء، ليحصد السيتي 3 نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلي 35 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتصدر الترتيب فريق ليفربول برصيد 49 نقطة، ويحتل المركز الثاني فريق ليستر سيتي برصيد 39 نقطة.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأحد:
1- ليفربول - 49 نقطة
2- ليستر سيتي - 39 نقطة
3- مانشستر سيتي - 35 نقطة
4- تشيلسي 29 نقطة
5- توتنهام 26 نقطة
6- مانشستر يونايتد 25 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 25 نقطة
8- ولفرهامبتون 24نقطة
9- أرسنال 22 نقطة
10- كريستال بالاس 22 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
12- بيرنلي 21 نقطة
13- برايتون 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- وست هام 19 نقطة
16- ايفرتون 18 نقطة
17- أستون فيلا 15 نقطة
18- ساوثامبتنون 15 نقطة
19- نورويتش سيتي 12 نقطة
20- واتفورد 9 نقاط
ليفربول يقترب من تحقيق حلم غائب منذ 29 عامًا:
استمرار فريق ليفربول في حصد الانتصارات وجمع النقاط والحفاظ على صدارة ترتيب البريميرليج، يقربه من تحقيق الحلم الذي ينتظره عشاقه منذ سنوات طويلة وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والغائب عن خزائن بطولاته منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ آخر تتويج له باللقب موسم 1989 – 1990.
اتساع فارق النقاط بين ليفربول ومانشستر سيتي ووصوله لـ 14 نقطة كاملة، واستمرار فارق النقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني عند 10 نقاط، يجعل الطريق ممهدًا أمام الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب للتتويج بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، إلا إذ حدثت مفاجآت في الجولات القادمة.
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