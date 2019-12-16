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عاطف الشبراوي يكشف تفاصيل برنامج "فرصة" للتمكين (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:20 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج فرصة أتى ليستكمل شبكة الحماية الاجتماعية التي أقامتها الدولة من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف "الشبراوي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم، مساء الأحد، أن برنامج "فرصة" يتيح لأًصحاب المهارات والطاقات والقادرين على العمل من أصحاب برنامج تكافل وكرامة، إمكانية التمكين، والإنتاج، والاستقلال المادي، من خلال الاندراج في عمل يدر له دخلًا ثابتُا، عن طريق تدريبهم أولًا.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج "فرصة" تعمل في 8 محافظات من محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن 64% من مستفيدي تكافل وكرامة أميين.
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الكلمات المفتاحية

منتيدي شباب العالم منتدي العالم فرصة التمكين

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