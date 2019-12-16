أرسنال ضد مان سيتي.. الجانرز يقدم أسوء مواسمه بالبريميرليج

واصل نادي آرسنال النتائج السيئة علي ارضه ووسط حيث خسر أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.





حيث شهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادي مانسشتر سيتي الذي أهدر العديد من الفرص وحسم اللقاء من الشوط الأول بعد تسجيل اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي هدفين وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج جناح نادي مانسشتر سيتي الهدف الثالث في مرمي لينو حارس نادي آرسنال.





الجانرز يقدم أسوء مواسمه في البريميرليج بعد هزيمة أرسنال ضد مان سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز :



خاض نادي آرسنال 17 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم حيث يبتعد عن الصدارة بفارق 27 نقطة و 7 نقاط بينه وبين مراكز الهبوط لتعد هذه أسوء انطلاقة في تاريخ النادي الإنجليزي بالبريميرليج.





‏أرسنال بعد 17 مباراة في البريميرليج حقق الفوز في خمس مواجهات فقط وتعادل في 7 بينما خسر في 5 واستطاع النادي اللندني تسجيل 24 هدف وأستقبال 27 هدف حيث يمتلك 27 نقطة فقط في المركز الرابع عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وبعد خسارة أرسنال ضد مان سيتي النادي اللندني لم يفز في ملعبه في خمس مباريات متتالية ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لأول مرة منذ موسم 1994/95 حيث فشل نادي ‏أرسنال بالتسجيل في 3 مواجهات من 61 مباراة على ملعبه ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز جميعها كان أمام مانشستر سيتي في مارس 2018 و أغسطس 2018 واخير في ديسمبر 2019.