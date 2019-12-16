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محمد زينهم ناعيًا الفنان حسن عفيفي: "كان أحد أعمدة فرقة رضا"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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نعى الفنان محمد زينهم، مديرة فرضة رضا، وفاة الفنان حسن عفيفي أحد مصممي الاستعراضات، قائلًا: "كان أحد أعمدة فرقة رضا، وكان بمثابة أب لكل أعضاء الفرقة، البقاء لله لكل الفنانين المصريين".

وتابع "زينهم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الفيديو المنتشر للفنان محمود رضا، وهو يرقص كان بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لفرقة رضا، مشيرًا إلى أن الفن ليس له سن، والهدف من هذه الرقصة هو ايصال رسالة بأن الفن لا سن له.


ورحل أمس السبت، عن عالمنا الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي، الذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق ١٥ديسمبر.

وحرص الفنان محمد صبحي على نعيه، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه: "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي.. كنت إنسانا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك".
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