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فالنسيا ضد ريال مدريد.. راموس يوجه رسالة قوية لبرشلونة قبل الكلاسيكو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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وجه المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس لاعب نادي ريال مدريد رسالة قوية لنادي برشلونة قبل كلاسيكو الأرض منتصف هذا الأسبوع ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث أكد أن النادي الملكي سيذهب الي ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة يوم الأربعاء من أجل الفوز.


تعرف علي تصريحات راموس بعد مواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد بالدوري الاسباني الممتاز :

قال المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس:" ‏جئنا إلى فالنسيا من اجل الفوز بالثلات النقاط لكن في نهاية المباراة عاقبنا فالنسيا وسجل الهدف الأول ولكن بالرغم من ذلك نحن نشعر بسعادة كبيرة بالفوز بنقطة على الاقل واظن ان التعادل كان مهم لانه جاء في الوقت الاضافي، لقد لعبنا أمام خصم يمر بديناميكية ايجابية ويلعب بصورة جيدة في الشوط الاول قدمنا اداء جيد وكان هناك فرص كثيرة لكننا لم نستغلها امام المرمى ".


وأضاف راموس بعد مواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد:" سنعود إلى الديار بنقطة واحدة وسنحافظ على التعادل بتصدر جدول الترتيب علينا ان نعمل ونتقدم، بنزيما يعيش حالة رائعة ، نتمنى ان يواصل العمل على هذه الطريقة بالرغم من توقف الدوري في فترة الشتاء ولكن هو لاعب مهم ويقدم لنا عمل كبير ويساعدنا كثيراً".


واختتم راموس تصريحاته قائلا:" ‏أظن ان برشلونة و ريال مدريد كلا الفريقين يصلان إلى مباراة الكلاسيكو بصورة جيدة وبغض النظر عن ذلك الكلاسيكو هو الكلاسيكو ، دائماً ما يكون مختلف ولا يعترف بأي حاله من حالة الفريقين . علينا ان نحصد الثلاث نقاط هناك".


تعرف علي نتيجة مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد :

استطاع نادي ريال مدريد في خطف تعادل مثير خارج ارضه أمام نظيره فريق فالنسيا بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وضعه في صدارة ترتيب البطولة الاسبانية من نظيره فريق برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بتوقيت جرينتش.
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