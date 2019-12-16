تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم رسالة بأن مصر قادرة وآمنة (فيديو)

قال علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الإقبال الكبير على منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة المنعقد في مدينة شرم الشيخ يبعث برسالة إلى العالم بأن مصر قادرة وآمنة وتستطيع أن تنظم أكبر الفعاليات والمؤتمرات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تنظر لمؤتمر شباب العالم بأنه عالمي ومعترف به.



وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، الأحد، أن المنتدى يؤكد قوة اقتصاد مصر وأنها قادر على استقبال الاستثمارات الكبيرة.



وأشار إلى أنه لأول مرة يستضيف منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة أطفالًا من عمر 10 إلى 18 سنة؛ للمشاركة في ورش العمل وجلسات المنتدى، حرصًا من الدولة على أن يكون النشء في الصدارة كجيل مثقف ومحب للعمل والتكنولوجيا.



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مشاركة الطفل زين قاهر السرطان في حفل افتتاح منتدى شباب العالم بالأمس يمثل واجهة مشرفة لمصر ويؤكد أن الشعب قادر ويستطيع تحقيق أهداف كثيرة.

