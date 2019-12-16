شاهد.. 40 صورة من عزاء المخرج محسن حلمي

حضر عدد من الفنانين علي مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في المخرج الراحل محسن حلمي منهم، هاني رمزي، الهام شاهين، دلال عبد العزيز، صلاح عبد الله، صبري فواز، حمزة العيلي، امل رزق، سلوي خطاب، علي الحجار، المخرجة ماريان خوري، نسرين امين، ايهاب فهمي، حنان سليمان، محسن منصور، عهدي صادق، خالد سرحان، المخرج احمد صقر.

كما حرص علي الحضور، النجم يحيي الفخراني، الفنانة القديرة سميحة ايوب، الفنان احمد عبد العزيز، الفنانة انوشكا، سميرة عبد العزيز، حمدي الوزيري، المخرج امير رمسيس، المخرج مجدي احمد علي، الفنان ايمن عزب، عفاف رشاد، منال سلامة وزوجها عادل اديب.





وتلقت عزاء المخرج محسن حلمي زوجته الفنانة سلوي محمد علي، وحرص بعض الفنانين علي التواجد منذ اللحظات الاولي لتقديم واجب العزاء منهم، نجوي فؤاد، داليا مصطفي وزوجها شريف سلامة، اشرف عبد الغفور، سيد رجب، لطفي لبيب، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، نادية سلامة، محمد الغيطي، محمد العدل.





وتوفى محسن حلمى يوم الأربعاء الماضى، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك فى تشييع الجثمان عدد من نجوم الفن والغناء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، سيدر جب، ريهام عبد الغفور، محمد العدل، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، المخرج يسرى نصر الله، نهي العمرسي.





قدم المخرج الراحل محسن حلمى عددا كبيرا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد أدم وعبير صبرى وميمى جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.





‎مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى كانت آخر أعمال الراحل محسن حلمى وتم عرضها على خشبة المسرح القومى بالعتبة، وشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقى، وديكور محمد الغرباوى، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر.