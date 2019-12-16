Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد تعادل ريال مدريد Real Madrid

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
انتهت منذ قليل مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، ضمن مباريات الدوري الإسباني، بتعادل الفريقسن بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب ميستايا معقل الخفافيش، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وتقدم فالنسيا، عن طريق سولير في الدقيقة 78 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الفرنسي كريم بنزيما للملكي في الدقيقة 95 بعدما ارتدت كرة من الحارس بعدما سدد كورتوا حارس ريال مدريد كرة رأسية من ضربة ركنية.

وفشل مدريد في استغلال سقوط برشلونة أمس السبت، بالتعادل أمام ريال سوسيداد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب أنويتا معقل سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

وافتتحت مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، أول أمس الجمعة بمواجهة بين ألافيس وليجانيس وانتهت إيجابيًا بهدف لكل منهما، واستكملت أمس مباريات الجولة حيث حقق ليفانتي فوزًا على غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل برشلونة وسوسيداد، بهدفين لكل منهما، فيما تعادل إيبار أمام أتليتك بلباو سلبيًا، وفوز أتليتكو مدريد على أوساسونا بهدفين دون رد.

واختتمت مباريات الجولة اليوم، حيث فاز خيتافي على بلد الوليد بهدفين دون رد، وتعادل سلتا فيجو أمام مايوركا بهدفين لكل منهما وهي نفس نتيجة إسبانيول وريال بيتيس، فيما فاز فياريال على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، وتعادل فالنسيا أمام ريال مدريد بهدف لكل فريق.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة والتساوي مع برشلونة بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، على أن يلتقيا سويًا الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 27 نقطة، بالمركز الثامن.

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل فالنسيا وريال مدريد بالليجا بالتقرير الآتي:-
1- برشلونة 35 نقطة.
2- ريال مدريد 35 نقطة.
3- إشبيلية 31 نقطة.
4- خيتافي 30 نقطة.
5- أتليتكو مدريد 29 نقطة.
6- ريال سوسيداد 28 نقطة.
7 أتليتك بلباو 27 نقطة .
8- فالنسيا 27 نقطة.
9- غرناطة 24 نقطة.
10- أوساسونا 23 نقطة.
11- ليفانتي 23 نقطة.
12- ريال بيتيس 23 نقطة.
13- فياريال 22 نقطة.
14- ألافيس 19 نقطة.
15- بلد الوليد 19 نقطة.
16- إيبار 16 نقطة.
17- مايوركا 15 نقطة.
18-سلتا فيجو 14 نقطة.
19- ليجانيس 10 نقاط.
20- إسبانيول 10 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم ريال مدريد ضد فالنسيا ترتيب الدوري الاسباني الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 13 ساعة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي: الغارات على مصراته حققت كل أهدافها

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم.. ثورة قبل الكلاسيكو والصفقة الكبرى ترفض البارسا وتقترب من الريال ومفاجأة فالفيردي أمام زيدان

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2019 - 2020

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام ليفانتي

ترتيب هدافو الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إيبار 4-0

ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية اليوم الثاني من الجولة الثالثة عشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

09:13 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status