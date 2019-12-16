ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد تعادل ريال مدريد Real Madrid

انتهت منذ قليل مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، ضمن مباريات الدوري الإسباني، بتعادل الفريقسن بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب ميستايا معقل الخفافيش، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.



وتقدم فالنسيا، عن طريق سولير في الدقيقة 78 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الفرنسي كريم بنزيما للملكي في الدقيقة 95 بعدما ارتدت كرة من الحارس بعدما سدد كورتوا حارس ريال مدريد كرة رأسية من ضربة ركنية.



وفشل مدريد في استغلال سقوط برشلونة أمس السبت، بالتعادل أمام ريال سوسيداد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب أنويتا معقل سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.



وافتتحت مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، أول أمس الجمعة بمواجهة بين ألافيس وليجانيس وانتهت إيجابيًا بهدف لكل منهما، واستكملت أمس مباريات الجولة حيث حقق ليفانتي فوزًا على غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل برشلونة وسوسيداد، بهدفين لكل منهما، فيما تعادل إيبار أمام أتليتك بلباو سلبيًا، وفوز أتليتكو مدريد على أوساسونا بهدفين دون رد.



واختتمت مباريات الجولة اليوم، حيث فاز خيتافي على بلد الوليد بهدفين دون رد، وتعادل سلتا فيجو أمام مايوركا بهدفين لكل منهما وهي نفس نتيجة إسبانيول وريال بيتيس، فيما فاز فياريال على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، وتعادل فالنسيا أمام ريال مدريد بهدف لكل فريق.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة والتساوي مع برشلونة بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، على أن يلتقيا سويًا الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 27 نقطة، بالمركز الثامن.



ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل فالنسيا وريال مدريد بالليجا بالتقرير الآتي:-

1- برشلونة 35 نقطة.

2- ريال مدريد 35 نقطة.

3- إشبيلية 31 نقطة.

4- خيتافي 30 نقطة.

5- أتليتكو مدريد 29 نقطة.

6- ريال سوسيداد 28 نقطة.

7 أتليتك بلباو 27 نقطة .

8- فالنسيا 27 نقطة.

9- غرناطة 24 نقطة.

10- أوساسونا 23 نقطة.

11- ليفانتي 23 نقطة.

12- ريال بيتيس 23 نقطة.

13- فياريال 22 نقطة.

14- ألافيس 19 نقطة.

15- بلد الوليد 19 نقطة.

16- إيبار 16 نقطة.

17- مايوركا 15 نقطة.

18-سلتا فيجو 14 نقطة.

19- ليجانيس 10 نقاط.