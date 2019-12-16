عاجل بشأن صحة سوزان مبارك

خرجت قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سوزان مبارك، من المستشفى بعد تحسن حالتها.





صرح بذلك الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خروج الهانم سوزان مبارك من المستشفى بالسلامة".





يذكر أن قرينة الرئيس الأسبق كانت قد دخلت إلى المستشفى نتيجة وعكة صحية ألزمتها العناية المركزة، وأنتشرت الشائعات التي تزعم وفاتها ليخرج نجلها علاء مبارك لينفى ذلك.