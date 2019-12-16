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فرج عامر يكشف تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مع حكم لقاء سموحة وأسوان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:27 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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كشف فرج عامر رئيس سموحة عن تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي الأزرق خلال مباراته مع أسوان بالدوري الممتاز.
قال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "إبراهيم حسن شرح للحكم أن أسوان نفذ إحدى الضربات الثابتة من مكان متقدم 10 ياردات عن مكان اللعبة الأساسي وطلب لعب الكرات من أماكنها".
وواصل: "هنا أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه إبراهيم حسن وهو ما جعله ينفعل بشدة لأنه شعر أنه لم يفعل شئ يستحق الطرد".
واكمل : "سموحة استحق ركلة جزاء واضحة لمحمد الترهوني، بجانب أن ركلة جزاء أسوان غير صحيحة لأن الكرة اصطدمت في بطن لاعب سموحة وليس يده".
وواصل: "الحكم كان مترددًا في قراراته بشكل كبير، بالتأكيد لم يتعمد ذلك لكنه لم يكن موفقًا، وأتمنى وجود حكم دولي صاحب خبرة في مباراتنا المقبلة أمام الزمالك".tv[
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