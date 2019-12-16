ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد Real Madrid

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز (الليجا)، حيث أقيمت 5 مباريات قوية، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب "ميستايا" والتي انتهت بالتعادل الإي جابي 1-1، ليستمر الفريق الملكي بالمركز الثاني برصيد 35 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة "متصدر" جدول ترتيب البطولة حتي الآن.





بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا:



نادي فالنسيا الاسباني كان قريبًا من حصد الثلاث نقاط على حساب فريق ريال مدريد في مباراة اليوم، بعدما تقدم بهدف سجله لاعبه كارلوس سولير بالدقيقة 78 من زمن اللقاء، واستمر محافظًا على تقدمه حتي الوقت بدل الضائع من المباراة قبل أن ينتفض كريم بنزيما ويخطف هدف التعادل للفريق الملكي بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه نقطة ثمينة تجعله يحافظ على "وصافة" الترتيب خلف برشلونة.





كريم بنزيما يتساوي مع ميسي بقائمة الهدافين:



ونجح كريم بنزيما في زيادة غلته التهديفية هذا الموسم لـ 12 هدفًا، ليتساوي مع الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في صدارة ترتيب هدافي الليجا بالموسم الحالي.