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تفاصيل مطالبة أسرة "المنسي" بوقف تصوير مسلسل الاختبار

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:17 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المحامي جمال عطوة، محامي أسرة الشهيد أحمد منسي، إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام للتضرر من مسلسل الاختبار والذي يجسد شخصية الشهيد منسي دون الرجوع لأسرته أو إخواته أو معرفة تفاصيل حقيقية عن الشخصية، مع وقف تصوير المسلسل.

وأشار "عطوة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أبسط شيىء كان يجب أن يحدث أن يعودوا لوالدته ليعرفوا تفاصيل عن حياته ونشته، مضيفا أنهم فوجئوا أن أسرة المسلسل يصوروا في مقهى بالعاشر من رمضان دون التحقق من أسرته.

ولفت إلى أن أسرة منسي احتسبوه شهيدا، وفي حالهم ولكن "يصعب عليهم تجسيد حياته دون الرجوع لأمه وأخواته"، مضيفا: "محدش سأل في أم الشهيد عن تربية ابنها، أدبيا مينفعش نعمل مسلسل عن الشهيد دون الرجوع لاخواته"، منوها بأن الشهيد أوصى بعدم ظهوره إعلاميا، لافتا إلى أن اليوم عيد ميلاد والدته ولم يقل لها أحد كل عام وأنت بخير.
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مسلسل الاختبار توك شو المنسي أخبار مصر

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