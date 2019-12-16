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طقس اليوم .. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
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طقس
طقس
كساب أحمد
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تضرب البلاد خلال الفترة الحالية، حالة من الطقس السئ، ولذلك يحرص عدد كبير من المواطنين على استطلاع أخبار حالة الطقس قبل النزول إلى العمل، وفي سبيل ذلك تقدم بوابة الفجر للقراء أخبار الطقس ونستعرض فيما يلى طقس اليوم .
 
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس اليوم الإثنين الموافق 19-12-2013، على صفحتها على موقع الفيس بوك.

وأكد البيان، أن طقس اليوم سيشهد عودة درجة الحرارة إلى طبيعتها، وستنحصر فرص سقوط الأمطار على شمال سيناء والسواحل الشمالية، وستهدأ حركة الرياح.

وأضاف البيان، أن طقس اليوم سيكون معتدلًا شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح ستنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر، وأعلبها معتدلة شرقية.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية وجاءت كالتالي:
الصغرى – الكبرى
القاهرة 12-20
الاسكندرية12-22
السلوم12-20
السويس 13- 20
 رفح10-20
كاترين 4-10
شرم الشيخ 15-21
سوهاج10-21
أسوان 12-22
حلايب19-23
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