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أوزيل يُعلن الحرب على "الغول الاقتصادي".. تفاصيل أزمة نجم أرسنال ضد السلطات الصينية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:14 ص
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اوزيل
اوزيل
علاء خليف
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سيطرت أزمة الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي مع السلطات الصينية على وسائل الإعلام العالمية والعربية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصاعد وتيرة الأحداث، وذلك بعد إعلان الصين استنكارها مما نشره اللاعب عبر حسابه على "تويتر" بشأن وجود ممارسات قمعية من السلطات هناك ضد أقلية "أويغور" المسلمة.


ويستعرض "الفجر الرياضي" تسلسل أحداث الصدام بين "أوزيل" والسلطات الصينية:-
أوزيل يُهاجم السلطات الصينية.. ويستنكر صمت الأمة الإسلامية: جاءت بداية الأزمة بنشر الألماني "أوزيل" بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يُهاجم فيه السلطات الصينية، بسبب استخدام وسائل القمع ضد أقلية "إيغور" المسلمة، ويندد فيه من المخالفات والأساليب القمعية ضد المسلمين في الصين من إغلاق المساجد وحرق نسخ القرآن وقتل علماء الدين، مؤكدًا أن المسلمين في الصين يواجهون وحدهم عنف المضطهدين الذين يحاولون إبعادهم عن دينهم.

كما استنكر أوزيل في بيانه صمت الأمة الإسلامية وتجاهلها لما يتعرض له المسلمين في الصين، وعدم التحرك لمساندة أقلية "إيغور" المسلمة ضد بطش السلطات الصينية، متهمًا إياهم بالمساهمة فيما يتعرض له المسلمين بالصين من انتهاكات.

ثورة صينية ضد تصريحات الألماني "أوزيل":
 تصريحات الألماني أوزيل لم تمر مرور الكرام على السطات الصينية بل جاء رد الفعل عنيف تجاه البيان الذي نشره يهاجم فيه ما يحدث بالصين تجاه المسلمين، وقامت الحكومة الصينية بتكذيب تصريحات نجم أرسنال، كما نشرت بيان استنكار وشجب لما تحدث عنه اللاعب بخصوص وجود انتهاكات ضد الأقلية المسلمة بالبلاد.

أرسنال يتخلي عن "أوزيل" في أزمته مع السلطات الصينية:
 تخلي نادي أرسنال عن لاعبه مسعود أوزيل في أزمته مع السلطات الصينية وذلك خوفًا أن تؤثر تلك الأزمة علي مصالحه الاقتصادية بالصين ونشر بيان أكد فيه أن تصريحات اللاعب هي تصرفات فردية منه ولا علاقة للنادي بها، وأكد أن النادي يؤمن دائمًا بمبدأ تفادي الانخراط في السياسة.

بيان ناري من إتحاد الكرة الصيني ضد مسعود أوزيل:
 اتحاد الكرة الصيني تحرك أيضًا للرد على تصريحات الألماني مسعود أوزيل باعتبارها تصريحات خرجت من لاعب كرة قدم، ونشر الاتحاد الصيني بيانًا انتقد فيه تصريحات نجم أرسنال، وأكد أن ما عرضه تسبب في أذي كبير لمشاعر محبي كرة القدم بالصين.

منع إذاعة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالصين:
 لم تكتفي السلطات الصينية بنشر بيانات استنكار وشجب لتصريحات "أوزيل" بل اتخذت قرارًا بمنع بث مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي والتي أقيمت اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي، والذي شارك بها اللاعب الألماني، كنوع من رد الفعل تجاه الاتهامات التي وجهها لدولة الصين بقمع الأقلية المسلمة بالبلاد.

السلطات الصينية تغلق منتديات دعم النجم الألماني:
 كما نجحت السلطات في اغلاق العديد من المنتديات المناصرة والداعمة للاعب في الصين حتي لا تساهم تصريحاته وما عرضه من انتهاكات يتعرض له المسلمين في الصين في إشعال ثورة ضد السلطات الصينية ما يهدد استقرار البلاد، لا سيما وأن السلطات بالصين تعرضت لانتقادات عنيفة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بسبب الانتهاكات ضد الأقلية المسلمة "إيغور".
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الكلمات المفتاحية

منتخب المانيا الدوري الانجليزي أوزيل

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