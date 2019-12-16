أوزيل يُعلن الحرب على "الغول الاقتصادي".. تفاصيل أزمة نجم أرسنال ضد السلطات الصينية

أرسنال يتخلي عن "أوزيل" في أزمته مع السلطات الصينية:





بيان ناري من إتحاد الكرة الصيني ضد مسعود أوزيل:

اتحاد الكرة الصيني تحرك أيضًا للرد على تصريحات الألماني مسعود أوزيل باعتبارها تصريحات خرجت من لاعب كرة قدم، ونشر الاتحاد الصيني بيانًا انتقد فيه تصريحات نجم أرسنال، وأكد أن ما عرضه تسبب في أذي كبير لمشاعر محبي كرة القدم بالصين.





منع إذاعة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالصين:

لم تكتفي السلطات الصينية بنشر بيانات استنكار وشجب لتصريحات "أوزيل" بل اتخذت قرارًا بمنع بث مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي والتي أقيمت اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي، والذي شارك بها اللاعب الألماني، كنوع من رد الفعل تجاه الاتهامات التي وجهها لدولة الصين بقمع الأقلية المسلمة بالبلاد.





السلطات الصينية تغلق منتديات دعم النجم الألماني:

كما نجحت السلطات في اغلاق العديد من المنتديات المناصرة والداعمة للاعب في الصين حتي لا تساهم تصريحاته وما عرضه من انتهاكات يتعرض له المسلمين في الصين في إشعال ثورة ضد السلطات الصينية ما يهدد استقرار البلاد، لا سيما وأن السلطات بالصين تعرضت لانتقادات عنيفة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بسبب الانتهاكات ضد الأقلية المسلمة "إيغور".

تخلي نادي أرسنال عن لاعبه مسعود أوزيل في أزمته مع السلطات الصينية وذلك خوفًا أن تؤثر تلك الأزمة علي مصالحه الاقتصادية بالصين ونشر بيان أكد فيه أن تصريحات اللاعب هي تصرفات فردية منه ولا علاقة للنادي بها، وأكد أن النادي يؤمن دائمًا بمبدأ تفادي الانخراط في السياسة.