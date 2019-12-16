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شاهد.. كليب أغنية"ما بلاش" يتخطى ١٠٠مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفى
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يشارك الفنان محمد حماقي، أحدث اخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشر الفنان المتألق، صورة تخطى فيديو أغنية " ما بلاش " ١٠٠ مليون على موقع الفيديوهات اليوتيوب، على حسابه الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وعلق" حماقى"، على الصورة:"هذا النوع من المعلم الذى يبقي على الذهاب شكرا لكم جميعا"ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

يشار أن الفنان محمد حماقي، أحيا حفلا غنائيا كبيرا في الإسكندرية بحضور أكثر من ٥٠ ألف من الشباب، حيث
افتتح الفنان محمدحماقي، الحفل الكبير بالاسكندرية بأغنية "نفسي ابقي جنبه" فى وسط صيحات و هتافات من الغناء، بعدها علق حماقي قائلا " وحشتوني..انا بعشق إسكندرية وجمهورها.. وسعيد بالتواجد معكم " خاصة مع وجود الآلاف من الموجودين، من مختلف محافظات الجمهورية والجنسيات العربية، ممن حرصوا على حضور الحفل".

آخر ألبوماته

البوم "كل يوم من ده" الذى حقق نجاحاً كبيراً والذى يضم 15 اغنية منهم" صور" ويزلزل، وقالوا عنك، من البداية، و رسمك فى خيالى، غربة، راضينى، ياستار، كل يوم من ده، ليلى، بقيت معاه، كفاية حلول وسط، عيونى سهرانة، قدام الناس، الحكاية حكايتنا .
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الكلمات المفتاحية

رسمك في خيالى

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