رئيس سموحة: "بحق ربنا.. مفيش علينا ولا مليم للإصلاح الزراعي"



وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإصلاح الزراعي لم يفكر في نادي سموحة إلا بعدما أصبح مؤسسة عملاقة و"حاجة شيك"، موضحا أن هذا الأمر أثير في مجلس الوزراء، وردت وزارة الشباب حينها وأكدت أن أرض النادي للنفع العام.



وأضاف أن الإصلاح الزراعي يطالب النادي بدفع 48 مليار جنيه، أو 2،2 مليار جنيه حق انتفاع، معتبرا أن ما يثار كلام غير منطقي، معقبا: "حق ربنا مفيش علينا ولا مليم، زينا زي كل الأندية، هو الأهلي والزمالك بيدفعوا كام حق انتفاع.. بتبقا حاجة رمزية جنيه ولا حاجة".



كشف النائب فرج عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تفاصيل مطالبة وزارة الزراعة للنادي بمبلغ 48 مليار جنيه، موضحا أن نادي سموحة ملك الدولة، وليس ناديا خاصا، ويقع على مساحة 168 فدان، ويتنازع على ملكيته أطراف كثيرة، ومنها الإصلاح الزراعي.