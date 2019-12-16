عاجل.. سامو زين يعلن عن والدة زوجته

أعلن المطرب السوري سامو زين، عن وفاة والدة زوجتة الإعلامية دينا صالح، مساء اليوم الأحد.





ونشر سامو زين، صورة سوداء عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلق على الصورة قائلاً "انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجده ابني محمد اللهم اغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".





ومؤخرا طرح المطرب السوري ساموزين أغنيته الجديدة "متل الولد" التي قام بتصويرها فيديو كليب تم نشره عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، أغنية متل الولد من كلمات جاد خورى وإخراج شريف فرانسيش.