أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: حقيقة ضم نجم المصري.. أزمة في الفريق قبل مواجهة الجيش

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 15 ديسمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها التعرف على حقيقة ضم نجم المصري وأزمة في الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش وغيرها من الأنباء الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحصن نجم الفريق خوفا من سيناريو كهربا

اتخذت إدارة نادي الزمالك قراراً بتعديل عقد محمود علاء مدافع الفرق الأول لتحصينه من الرحيل للنادي الأهلي على غرار لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا".





وجاء تحرك الزمالك لتحصين عقد "علاء" بعد تحدث معه احد وكلاء اللاعبين من أجل انتقاله للاهلي بعد نهاية الموسم الجاري.





نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومحلل قناة “أون سبورت”،أن حازم إمام لاعب الزمالك، قدم مستوى جيد جدا خلال الفترة الماضية ولكنه يجب عليه بضرورة تحليل DNA، خلال الفترة المقبلة.





وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية،حازم مظلوم إعلاميًا وجماهيريًا، ولم يأخذ حقه خلال الفترة الماضية”.





وتابع: “يجب على حازم إمام تحليل DNA، كأمثال جوردي ألبا لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، والذي يشارك في 3 مباريات ثم يبتعد عن الفريق الكتالوني”.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

خاص.. المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المنتخب الأولمبي

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن مفاوضات نادي الزمالك مع كريم العراقي ظهير فريق المصري والمنتخب الأولمبي من أجل التعاقد معه خلفا لحمدي النقاز لاعب الأبيض الذي فسخ تعاقده مع أبناء ميت عقبة بسبب أزمة المستحقات المالية.





وصرح طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بأن النادي الأبيض لم يتقدم حتى الآن بأية عروض رسمية من أجل التعاقد مع كريم العراقي.





وعن توقيع الاعب للزمالك قال هاشم " كريم العراقي لم يوقع للزمالك والاعب يحترم مجلس الإدارة والتعاقد سيكون من خلال مجلس الإدارة ">





قرار مهم للقضاء الإداري بشأن "عمومية الزمالك".

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى من عبد الله جورج، المحامي، والتي طالب فيها بإيقاف القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بعدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، والتي عقدت سبتمبر الماضي، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني.





واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4209 لسنة 47 قضائية، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.





أخبار نادي الزمالك اليوم

أزمة في الزمالك قبل موقعة الطلائع في الدوري

يواجه الزمالك أزمة قاتلة في مباراة طلائع الجيش في خط الدفاع، وخاصة على مستوي الظهير الأيمن، عقب رحيل التونسي حمدي النقاز.





فيما يعاني حازم إمام من إصابة هو الأخر، ليورط كاريتيرون في البحث عن بديل لسد ثغرة الجبهة اليمني للفريق الأبيض.





ومن المتوقع أن يشرك كارتيرون محمد عبد السلام أو محمد عبد الغني في مركز الظهير الايمن في مباراة طلائع الجيش، لسد الخلل الدفاعي، عقب أن نفذت خيارات المدرب الفرنسي.





مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد على استخرج بطاقة مؤقتة للنجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد المنضم إليه من ديبورتيفو أفيس البرتغالي.





تنوي اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة إحالة ملف أزمة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الفصل في أزمة أحقيته بارتداء قميص القلعة الحمراء.





قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

محمد عواد - ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمد عنتر- احمد عيد في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - امام عاشور يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.





موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طلائع الجيش يوم يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد الجيش بالسويس.