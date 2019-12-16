أسعار الدولار اليوم الإثنين 16/12/2019.. وتراجع في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار في البنوك المصرية



البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0326 16.1577 اسعار الدولار في بنك مصر 16.05 16.15 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.05 16.15 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.05 16.15 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.05 16.15 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.05 16.15 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.09 16.19 اسعار الدولار في بنك عودة 16.06 16.16

تراجعت أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، بالرغم من اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، لتفقد العملة الأمريكية نحو قرشين مع توقعات باستمرار حالة من الاستقرار النسبي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.سلسلة من الخسائر الفادحة أصابت أسعار الدولار خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.تشير أخر التوقعات لسعر الدولار من ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى والبنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.