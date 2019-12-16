Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-12-2019.. وحراك في سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
Advertisements
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع مع توقعات بتراجع جديد في سعر المعدن الأصفر مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 574.06 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 669.74 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 765.40 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5،358 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 574.06 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر669.74 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر765.40 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5،358 جنيه.

أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

754 إلى 757

عيار 22 

691 إلى 692

عيار 21

660 إلى 662

عيار 18

566 إلى 567

عيار 14

440 إلى 441

عيار 12

377 إلى 378

الاونصة

23.458 إلى 23.529

الجنيه الذهب

5,280 إلى 5,296

الكيلو

754.286 إلى 756.571

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 765.40جنيه      

 47.48 $

سعر الذهب عيار 22

 701.62جنيه

 43.53 $

اسعار الذهب عيار 21

669.74جنيه       

41.55 $

اسعار الذهب عيار 18

 574.06جنيه

35.61 $

سعر الذهب عيار 14

446.48جنيه

27.70 $

سعر الذهب عيار 12

382.70جنيه

23.74 $

سعر الذهب عيار 9

287.02جنيه

17.81 $

اسعار أوقية الذهب

23,804 جنيه

1,477 $

اسعار جنيه الذهب

5,358 جنيه

332.38 $

اسعار كيلو الذهب

765,396 جنيه

47,482 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

15 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

14 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

13 ديسمبر

765.73

670.03

574.30

446.68

382.86

12 ديسمبر

762.11

666.86

571.59

444.57

381.05

11 ديسمبر

766.36

670.58

574.78

447.05

383.18

10 ديسمبر

761.62

666.44

571.23

444.28

380.81

9 ديسمبر

758.50

663.70

568.88

442.46

379.25

8 ديسمبر

758.20

695.44

568.66

442.28

379.10

7 ديسمبر

758.20

663.44

568.66

442.28

379.10

6 ديسمبر

785.56

663.75

568.93

442.49

379.28

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعرجرام الذهب سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ حوالي 3 ساعات

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. ثورة قبل الكلاسيكو والصفقة الكبرى ترفض البارسا وتقترب من الريال ومفاجأة فالفيردي أمام زيدان

منذ ساعة و نصف

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

الجيش الليبي: الغارات على مصراته حققت كل أهدافها

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11/11/2019.. وتوقعات بعودة التذبدب في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/11/2019.. واستمرار حالة التذبدب بسعر المعدن الأصفر كما توقعت "الفجر"

أسعار الذهب اليوم الخميس 21/11/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 25/11/2019.. وهدوء في سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/11/2019.. وسعر المعدن الأصفر يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/11/2019.. هدوء في سعر المعدن الأصفر مع توقعات جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

09:13 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status