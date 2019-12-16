أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-12-2019.. وحراك في سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 754 إلى 757 عيار 22 691 إلى 692 عيار 21 660 إلى 662 عيار 18 566 إلى 567 عيار 14 440 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23.458 إلى 23.529 الجنيه الذهب 5,280 إلى 5,296 الكيلو 754.286 إلى 756.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 765.40جنيه 47.48 $ سعر الذهب عيار 22 701.62جنيه 43.53 $ اسعار الذهب عيار 21 669.74جنيه 41.55 $ اسعار الذهب عيار 18 574.06جنيه 35.61 $ سعر الذهب عيار 14 446.48جنيه 27.70 $ سعر الذهب عيار 12 382.70جنيه 23.74 $ سعر الذهب عيار 9 287.02جنيه 17.81 $ اسعار أوقية الذهب 23,804 جنيه 1,477 $ اسعار جنيه الذهب 5,358 جنيه 332.38 $ اسعار كيلو الذهب 765,396 جنيه 47,482 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 15 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70 14 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70 13 ديسمبر 765.73 670.03 574.30 446.68 382.86 12 ديسمبر 762.11 666.86 571.59 444.57 381.05 11 ديسمبر 766.36 670.58 574.78 447.05 383.18 10 ديسمبر 761.62 666.44 571.23 444.28 380.81 9 ديسمبر 758.50 663.70 568.88 442.46 379.25 8 ديسمبر 758.20 695.44 568.66 442.28 379.10 7 ديسمبر 758.20 663.44 568.66 442.28 379.10 6 ديسمبر 785.56 663.75 568.93 442.49 379.28



أسعار الذهب اليوماستقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع مع توقعات بتراجع جديد في سعر المعدن الأصفر مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 574.06 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 669.74 جنيها.سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 765.40 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم 5،358 جنيها.اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغةاستقرت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 574.06 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر669.74 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر765.40 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5،358 جنيه.أسعار الذهب الأن