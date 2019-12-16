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وفاة طفلة صعقا وقتل زوجة لزوجها.. أبرز أخبار الحوادث اليوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:39 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

لملامستها توصيلة لمبة كهربائية.. تفاصيل مصرع طفلة صعقا في البدرشين
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل وفاة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي بمركز البدرشين، وتبين صعقها إثر ملامستها توصيلة كهرباء بـ" لمبة"، غير معزولة مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة طفلة بأكتوبر
أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بتشريح جثة طفلة مجهولة الهوية، ملقاة أمام أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، للتصريح بالدفن فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لتفريغها، للتوصل لأسرتها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

أبرزهم "تعذيب الطفل مروان وتصويرها أثناء العلاقة".. قضايا أثارت اهتمام المواطنين بمحافظة الجيزة
شهدت محافظة الجيزة، العديد من الجرائم، التي أثرت اهتمام المواطنين، فكانت القضية الأشهر هي تعذيب الطفل مروان على يد والدته، وأخرى من قامت بقتل زوجها لتصويرها أثناء علاقتهم الزوجية.

بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان
قررت نيابة أسوان الكلية، اليوم، تجديد حبس 35 متهمًا بأسوان 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر"، والمهتمين فيها بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الحبس سنة لعامل لإشعاله النيران بقسم شرطة حلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "خالد.ع" عامل بالحبس سنة، لاتهامه مع أخرين بإشعال النيران بقسم شرطة حلوان، ومقاومة السلطات.

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رجال مباحث توصيلة كهرباء تعذيب الطفل الطفل مروان

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