غرفة المشورة تنظر تجديد حبس المتهمين بنشر أخبار كاذبة لصالح الجماعة الإرهابية

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تجديد حبس عدد من المتهمين بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.



وكانت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، قد قررت في وقت سابق حبس "الغزالي حرب"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مرات عدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وفق محمد فياض محامي المتهم.



ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



