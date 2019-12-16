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برلماني يكشف عن كارثة تهدد المصالح الحكومية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب فرج عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم ببان عاجل بشأن ظهور ورش لتصنيع طفايات حريق مغشوشة، موضحا أن مصر بها طفايات من الصين بها بودرة لا تصلح للاستخدام، معقبا: "الطفايات اللي جاية من الصين منظر بس، ومعظمها مبيشتغلش".

وتساءل "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، كيف دخلت تلك الطفايات مصر دون تفتيش من الأجهزة المعنية؟"، كاشفا أن أكثر من 90% من الطفايات الموجودة في المصالح الحكومية انتهت مدة صلاحيتها، و"مش شغالة"، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "دي مصيبة".

وأضاف أنه لا يتكلم من فراغ، ولديه أدلة على حديثه، مؤكدا أن رئيس البرلمان لن يقبل بهذا الوضع، وهناك جهات معنية كثيرة تدخل في هذا الأمر، ليعلق أديب مندهشا: "أنا عندي شك كبير في المعلومة دي".
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