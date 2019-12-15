Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يخطف تعادلا مثيرا من فالنسيا قبل معركة الكلاسيكو أمام برشلونة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:54 م
Advertisements
ريال مدريد وفالنسيا
ريال مدريد وفالنسيا
عبدالقادر عرابي
Advertisements
رفض نادي ريال مدريد هدية برشلونة، وتعادل مع فالنسيا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في اللقاء الذي شهده ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا.

حاء هدف فالنسيا في الدقيقة 80 عبر الجناح الإسباني كارلوس سولير، الذي إستغل عرضية زميله الدانماركي دانييل فاس.

بينما تعادل للريال عبر كريم بنزيما في الدقيقة السادسة من الزقت بدل الضائع.

بدأ المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان المباراة بالإعتماد على رباعي في الوسط مكون من فيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش وإيسكو وتوني كروس.

ظهر وسط ملعب ريال مدريد غير متماسك وسهل الإختراق، وكشفت المباراة معاناة وسط ميدان الريال بغياب البرازيلي الولي كاسيميرو، بالرغم من الكثافة العددية في وسط الملعب.

كما افتقد كريم بنزيما مساندة رودريجو الذي كان يميل للجهة اليمني قليلاً، في ظل غياب المسلندة من الجهة اليسرى المعطلة هجومياً في ظل غياب مارسيلو وهازارد.

في المقابل اعتمد زميل زيدان السابق ألبيرت سيلاديس على خلق كثافة عددية أخرى تواجه كثافة زيدان في وسط الميدان، بالإعتماد على ثنائية باريخو وكوكلين في الإرتكاز.

وكان سلاح فالنسيا الهام هو الأجنحة السريعة متمثلة في كارلوس سولير وفران توريس، واللذين أرهقا مدافعي الريال كثيراً مع تحركات المهاجم رودريجو.

ورفع فالنسيا رصيده للنقطة 27 في المركز الثامن، بينما يظل رصيد الريال عند النقطة 35 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، ويرفض بذلك الصدارة التي كانت متاحة له عقب تعادل برشلونة أمس السبت أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-2.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فالنسيا ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعة و 6 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت beIN SPORTS مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم نتائج قرعة دور الـ١٦ لدوري الأبطال live

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الجيش الليبي: الغارات على مصراته حققت كل أهدافها

منذ ساعة و 22 دقيقة

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ ساعة

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

يلا شوت beIN SPORTS مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم نتائج قرعة دور الـ١٦ لدوري الأبطال live

01:10 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status