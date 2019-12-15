ريال مدريد يخطف تعادلا مثيرا من فالنسيا قبل معركة الكلاسيكو أمام برشلونة

رفض نادي ريال مدريد هدية برشلونة، وتعادل مع فالنسيا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في اللقاء الذي شهده ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا.





حاء هدف فالنسيا في الدقيقة 80 عبر الجناح الإسباني كارلوس سولير، الذي إستغل عرضية زميله الدانماركي دانييل فاس.





بينما تعادل للريال عبر كريم بنزيما في الدقيقة السادسة من الزقت بدل الضائع.





بدأ المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان المباراة بالإعتماد على رباعي في الوسط مكون من فيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش وإيسكو وتوني كروس.





ظهر وسط ملعب ريال مدريد غير متماسك وسهل الإختراق، وكشفت المباراة معاناة وسط ميدان الريال بغياب البرازيلي الولي كاسيميرو، بالرغم من الكثافة العددية في وسط الملعب.





كما افتقد كريم بنزيما مساندة رودريجو الذي كان يميل للجهة اليمني قليلاً، في ظل غياب المسلندة من الجهة اليسرى المعطلة هجومياً في ظل غياب مارسيلو وهازارد.





في المقابل اعتمد زميل زيدان السابق ألبيرت سيلاديس على خلق كثافة عددية أخرى تواجه كثافة زيدان في وسط الميدان، بالإعتماد على ثنائية باريخو وكوكلين في الإرتكاز.





وكان سلاح فالنسيا الهام هو الأجنحة السريعة متمثلة في كارلوس سولير وفران توريس، واللذين أرهقا مدافعي الريال كثيراً مع تحركات المهاجم رودريجو.





ورفع فالنسيا رصيده للنقطة 27 في المركز الثامن، بينما يظل رصيد الريال عند النقطة 35 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، ويرفض بذلك الصدارة التي كانت متاحة له عقب تعادل برشلونة أمس السبت أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-2.



