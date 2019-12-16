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الطالب جون يروى تفاصيل جديدة عن واقعة التنمر به (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:14 ص
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الطالب جون
الطالب جون
كساب أحمد
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قال جون منتوث، الطالب السوداني الذي تعرض للتنمر، إن تعرضه للتنمر على يد 3 شباب أحزنه في البداية، ولكنه قام بتشجيع نفسه للتغلب على هذا الأمر، والخروج من المنزل مرة أخرى، معقبًا: "قولت لازم أشجع نفسي عشان أرفع نفسي فوق، وأمر من هذه المرحلة"

وتابع الطالب السوداني الذي تعرض للتنمر، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد، أن أحد أصدقائه قام بالحديث مع هؤلاء الشباب الذي قاموا بالتنمر عليه لسؤالهم عن سبب هذا الامر، معقبًا: "صديقي قال لي هنجيبلك حقك وهنحبسهم وهنجيبلك منهم فلوس، فقلت لا".

ولفت إلى أن واقعة التنمر عندما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قام هؤلاء الشباب بالاعتذار له، فطالبه والده بتصوير فيديو الاعتذار، فقام بهذا الأمر.
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