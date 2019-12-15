Advertisements
Advertisements
Advertisements

عناصر موالية لحزب الله تحرق خيام المتظاهرين وسط بيروت

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قامت عناصر موالية لحزب الله اللبناني، وحركة أمل، مساء الأحد،  بحرق خيام المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وحاول مناصرو حركة أمل وحزب الله، اقتحام ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت والقوى الأمنية تتصدى لهم.

وأضاف شهود العيان أن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين قرب البرلمان اللبناني في اشتباكات لليلة الثانية.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية اللبنانية، إن اعتداءات على محال تجارية وسط العاصمة بيروت والقوات الأمنية تلاحق منفذيها. 

وطالبت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، المحتجين السلميين بمغادرة شوراع وسط بيروت، محذرة من مخطط يتم خلقه عبر مندسين من أجل تحقيق أهداف سياسية.

وقالت "الحسن"، في بيان، إنها "تابعت طيلة ليل أمس، بقلق وحزن وذهول ما جرى من مواجهات في محيط مجلس النواب وفي شوارع بيروت أدى الى احتكاك بين القوى الأمنية والمواطنين وسقوط جرحى من الجانبين".

وأضافت: "بسبب دخول عناصر مندسة وتوزع المهمات المنوطة بالقوى الأمنية، ومنعاً لضياع المسؤوليات، وحفاظا على حقوق المتظاهرين، طلبت من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عما جرى".

ودعت المتظاهرين إلى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة أو التصدي لها بهدف الوصول إلى صدام بينهم وبين القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية.

واندلعت مواجهات ليل السبت/الأحد بين القوات الأمن اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، ما دفع عناصر الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان عناصر خيام حزب الله حركة أمل وحزب الله حرق بيروت المتظاهرين السلميين

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعتين

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعة و 6 دقيقة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ ساعة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يلا شوت beIN SPORTS مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم نتائج قرعة دور الـ١٦ لدوري الأبطال live

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعتين و 46 دقيقة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي: الغارات على مصراته حققت كل أهدافها

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل... إعلام: محاولات لاقتحام القصر الرئاسي بلبنان من قبل المتظاهرين

تراجع حدة المظاهرات في لبنان

لبنان.. مسلحون مناصرون لحركة أمل يقمعون المتظاهرين

عاجل.. مناصرو حركة أمل وحزب الله يرشقون الجيش والمتظاهرين بالحجارة

أنصار حزب الله وحركة أمل يهاجمون المتظاهرين في بعلبك شرق لبنان

عاجل.. مناصرون "حركة أمل وحزب الله" يحاولون اقتحام ساحة الشهداء في بيروت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

يلا شوت beIN SPORTS مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم نتائج قرعة دور الـ١٦ لدوري الأبطال live

01:10 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status