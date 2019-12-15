Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. حماية عوض تروج لفيلمها الجديد"بنات ثانوي عبر "إنستجرام"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفى
Advertisements
تشارك الفنانة جميلة عوض، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة بوستر فيلم" بنات ثانوي" على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وعلقت" عوض"، على الصورة:"متحمسين تشوفونا مع بعض تانى؟ استنونا فى فيلم بنات ثانوي..٧يناير بجميع دور العرض" حيث نالت على العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

جميلة عوض احسن ممثل فى أفريقيا :

فازت الفنانة جميلة عوض، افضل ممثل أفريقية الآسيوية فى أيام مهرجان الرؤية السينمائي الدولي الجديد، تحت عنوان "مواقع التواصل الاجتماعي- المنتج الصامت"، حيث تتناولها تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية.

آخر أعمالها

حيث شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض فى بطولة فيلم "الضيف"وشارك أيضا في بطولة الفيلم، عدد من نجوم الفن منهم، خالد الصاوى، شرين رضا، أحمد مالك، اخراج هادى الباجوري، تأليف إبراهيم عيسى، وتدور أحداث حول، شاب ينزل ضيفًا على العشاء، لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه، بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى حوار مثير بين الضيف واﻷب.

ومن أهم أعمالها الدرامية ، مسلسل"لا تطفئ الشمس" من بطولة الفنانة مرڤت أمين، جميلة عوض، محمد ممدوح، أحمد مالك، امينة خليل، احمد مجدى .
Advertisements

أخبار تهمك

الجيش الليبي: الغارات على مصراته حققت كل أهدافها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم.. ثورة قبل الكلاسيكو والصفقة الكبرى ترفض البارسا وتقترب من الريال ومفاجأة فالفيردي أمام زيدان

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

09:13 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status