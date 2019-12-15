شاهد.. حماية عوض تروج لفيلمها الجديد"بنات ثانوي عبر "إنستجرام"

تشارك الفنانة جميلة عوض، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



جميلة عوض احسن ممثل فى أفريقيا :



آخر أعمالها



حيث شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض فى بطولة فيلم "الضيف"وشارك أيضا في بطولة الفيلم، عدد من نجوم الفن منهم، خالد الصاوى، شرين رضا، أحمد مالك، اخراج هادى الباجوري، تأليف إبراهيم عيسى، وتدور أحداث حول، شاب ينزل ضيفًا على العشاء، لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه، بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى حوار مثير بين الضيف واﻷب.



ومن أهم أعمالها الدرامية ، مسلسل"لا تطفئ الشمس" من بطولة الفنانة مرڤت أمين، جميلة عوض، محمد ممدوح، أحمد مالك، امينة خليل، احمد مجدى .



حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة بوستر فيلم" بنات ثانوي" على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .وعلقت" عوض"، على الصورة:"متحمسين تشوفونا مع بعض تانى؟ استنونا فى فيلم بنات ثانوي..٧يناير بجميع دور العرض" حيث نالت على العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .فازت الفنانة جميلة عوض، افضل ممثل أفريقية الآسيوية فى أيام مهرجان الرؤية السينمائي الدولي الجديد، تحت عنوان "مواقع التواصل الاجتماعي- المنتج الصامت"، حيث تتناولها تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية.