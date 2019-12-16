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مشارك بمنتدى الشباب: ما تقوم به تركيا تجاه فلسطين مسرحية "بايخة" (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:42 ص
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ياسين البهلولي
ياسين البهلولي
داليا الحسين
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قال ياسين البهلولي، أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، والمشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن تركيا أكبر دولة لها علاقات تجارية مع إسرائيل سرًا وعلنًا، مضيًفا: "لسنا في حاجة لتلقي دروس من تركيا، وما تقوم به من أجل فلسطين مسرحية بايخة".

وأضاف "البهلولي"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن تدخل تركي في شؤون الدول العربية مرفوض وغير مبرر، مشدًدا على أن أنقرة لا علاقة للعرب بتركيا لا لغة ولا دمًا.

وتابع أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية: "هناك دول تريد فرض الوصاية على الدول العربية، ومصر والمغرب يمثلان صمان أمان للمنطقة العربية".

وعلق "البهلولي"، على اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر قائلًا: "جعل لمصر حساد"، منوهًا إلى أن موقع مصر الجغرافي والدور الاستراتيجي الكبير لها في المنطقة أغضب دولا أخرى.

وأشار أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، إلى أن الدول العربية تحتضن كل الديانات، موضحا: "الجالية اليهودية في المغرب تشارك في الحياة الاقتصادية وتشارك المجتمع المغربي في كل شيء".
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الكلمات المفتاحية

ياسين البهلولي منتدي العالم أخبار مصر

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