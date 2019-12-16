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عمرو أديب: "تركيا هتعمل قاعدة عسكرية في ليبيا" (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:25 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن فايز السراج رئيس الحكومة الوفاق الليبية زار أمير قطر خلال الساعات الماضية، ثم توجه بعدها إلى اسطنبول واجتمع مع الرئيس التركي أردوغان.

وأكد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن الاتفاق الأمني بين تركيا وليبيا سيدخل البرلمان التركي هذا الأسبوع لإقراره، مضيفا: "وأنا بقولكم تركيا سترسل قوات، وهتعمل قاعدة عسكرية في ليبيا".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن البند الرابع في هذا الاتفاق وجد قوة تدخل سريع، لافتا إلى أن وزير الخارجية التركي صرح مؤخرا بشأن وجود القوات "انتم بس تطلبوا"، مضيفا: "السراج بعد ما خلص في قطر طلع على اسطنبول، وأردوغان قاله موضوع ليبيا ده عندي".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا عمرو أديب توك شو اتفاق السراج وتركيا

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